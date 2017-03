Florian Thauvin, honoré par sa sélection

Florian Thauvin a forcément été surprit de voir son nom la liste de Didier Deschamps. Et le milieu Marseillais ne laisse rien au hasard et souhaite pleinement en profité. Il s'est montré très concerné par son appel avec les Bleus ainsi qu'un honneur pour lui.

Deux déclarations qui vont faire plaisir au sélectionneur et à son staff. En effet comme il l'explique il est arrivé en premier au rassemblement.

" Je sais qu'à Paris le trafic est compliqué. Tu peux rester bloqué pendant 1h30 ou 2h... Je ne voulais pas arriver en retard lors du premier rassemblement. Ce n'était pas la meilleure chose à faire donc j'ai pris mes dispositions".

" J'ai d'abord ressenti de la fierté de représenter mon pays, a-t-il ajouté. C'est un honneur. Il n'y a rien de plus beau mais on se dit aussi que le plus dur commence. Ce n'est que début".