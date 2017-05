Deuxième victoire pour les Bleuets au mondial U20

2 matchs et 2 victoires pour les Bleuets lors du championnat du monde U20 qui se déroule en Corée du Sud. Une victoire 4-0 face au Vietnam qui permet de garder la tête du groupe.

Une deuxième victoire facile (4-0) pour les Bleuets dans ce mondial, face aux vietnamiens, les Bleus n'ont pas tremblé et gardent la tête du groupe E. L'ouverture du score a été signée Marcus Thuram à la 18e minute de jeu avant un doublé pour le joueur du PSG, Jean-Kévin Augustin. Avec son 3ème but en 2 matchs, il devient le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde, ce dernier a même loupé un penalty, il a voulu la jouer comme Zidane avec une Panenka, mais la technique n'a pas marché. Poha viendra inscrire le quatrième but qui permet aussi de prendre un avantage important au goal average. Avec ce score, la France est déjà qualifiée pour les 8es de finale de la compétition.