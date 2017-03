Deux nouveaux renforts pour les Bleus

Samedi la France s'est imposé 3 buts à 1 face au Luxembourg. Avec cette victoire, les Bleus conservent la tête de leur groupe avec trois longueurs d'avance sur la Suède. A l'occasion de ce match Didier Deschamps a également pu voir la blessure de Sidibé.

Les ont été faites dans le week-end, Djibril Sidibé et Adil Rami étant blessés et forfait, le sélectionneur tricolore a du appeler deux nouveaux joueurs. Pour le premier, il s'agit de Sébastien Corchia, un latéral droit qui évolue au LOSC. Le second s'exprime dans le championnat espagnol sous les ordres de Ernesto Valverde, il s'agit d'Aymeric Laporte. Deux arrivées à moins de 48 h du choc face à l'Espagne. A noter que Aymeric Laporte pourrait effectuer sa première cape ce mardi.



GZ