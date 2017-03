Deschamps satisfait pour Giroud

Après la victoire obtenue face au Luxembourg, Didier Deschamps a confié sa satisfaction. Il est également revenu sur le doublé inscrit par Olivier Giroud, lequel a bien répondu aux critiques dont il était l'objet.



"C'était un match pas évident, on a eu du mal à mettre du rythme, mais on a fait ce qu'il fallait même si on pouvait mettre plus de buts. On prend les trois points, on met trois buts, c'est plutôt positif", a confié le sélectionneur. Et d'ajouter : "Giroud ? C'est son mérite. Le poste d'attaquant est toujours un poste à charge, où beaucoup de critiques peuvent arriver. Parfois c'est injuste, comme avant l'Euro, et il a répondu pendant l'Euro. J'ai discuté avec lui. Il a conscience qu'il ne fait pas sa meilleure saison à Arsenal, et Arsenal non plus ne fait pas sa meilleure saison. Il a été embêté par des blessures, son temps de jeu s'est réduit, et malgré tout il marque des buts, c'est le cas aujourd'hui (samedi). Je lui fais confiance parce que je sais ce qu'il peut faire."