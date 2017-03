Deschamps : "Monaco fait une saison remarquable''

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a évoqué Monaco et le PSG en conférence de presse lundi et son choix de joindre l’équipe de France alors qu’il pouvait aussi évoluer avec la Côte d’Ivoire. Les Bleus affrontent le Luxembourg et l’Espagne à la fin du mois de mars.





