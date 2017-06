Deschamps fan de Zidane

Didier Deschamps est revenu en conférence de presse, sur la victoire du Real Madrid de Zizou en finale de la Ligue des Champions face à la Juve (4-1).

"C'est fabuleux. Personne ne l'avait fait. Deux fois champions d'Europe en un an et demi. Je suis très content pour lui, ça couronne une saison avec ce doublé, c'est difficile de faire mieux. Il s'est lancé il y a quelques années dans cette carrière, il a pris le temps, et au moment opportun, il fait voir tout ce qu'il savait faire en tant que joueur. Il dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité. Il connaît très bien ses joueurs et ils le lui rendent bien sur le terrain," a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.