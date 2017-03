Benzema de retour chez les Bleus ?

Dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps s'est exprimé sur le possible retour de Karim Benzema en équipe de France. Le sélectionneur des Bleus, qui doit dévoiler sa liste pour le Luxembourg (23 mars) et l'Espagne (28 mars), ne ferme pas la porte à l'attaquant du Real Madrid. "Si j'estime que c'est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai. Je fais seulement des choix sportifs en me demandant s'ils vont dans l'intérêt de l'équipe de France. L'institution est au-dessus de tout." Avant de préciser : "Rien n'est impossible. Lassana Diarra est bien resté cinq ans éloigné des Bleus et puis il est revenu. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Il n'y a pas de date limite."