L'avenir de Gonalons en suspend

Capitaine de l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons arrive tout doucement vers la fin de son contrat et n'est pas sûr de continuer l'aventure. Le milieu de terrain attend des garanties de la part de son club formateur.

"Il me faudra des garanties sur l'avenir. Il y aura des discussions. On se mettra autour d'une table comme on l'a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J'ai besoin d'avoir des ambitions en face de moi", a confié le capitaine de l'OL dans les colonnes du Progrès.