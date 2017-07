La casquette de retour

Dans son nouveau règlement, la Fédération belge de football autorise à nouveau les gardiens à jouer avec une casquette. Même si le port de l'accessoire visant essentiellement à protéger du soleil a été abandonné par la plupart des gardiens, la casquette reste autorisée au niveau international. « Les protections non dangereuses, comme les casques, les masques faciaux, les genouillères et les coudières en matériaux souples, légers et rembourrés sont autorisées, tout comme les casquettes de gardien et les lunettes de sport », précise la FIFA.