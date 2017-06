Football - News

Jorge Mendes, mis en examen

L'agent star Jorge Mendes a été mis en examen par la justice espagnole. L'agent est soupçonné d'avoir organisé un système d'évasion fiscale pour ses clients.

L'agent de stars comme Cristiano Ronaldo ou Radamel Falcao a déclaré qu'il se limite exclusivement à "représenter des sportifs pour leurs négociations avec les clubs", a précisé sa société, Gestifute, dans un communiqué. Le Portugais, lui-même une vedette du monde du sport, a été mis en examen pour délit fiscal.



Selon l'enquête "Football Leaks", Mendes serait au coeur d'un système qui a permis à ses clients de "soustraire au moins 185 millions d'euros de revenus de sponsoring à la vue des administrations fiscales, via un réseau de sociétés écran et de comptes offshore en Irlande, aux Iles vierges britanniques, au Panama et en Suisse".