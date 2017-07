Football - People

James Rodriguez en plein divorce

Le milieu offensif du Bayern Munich James Rodriguez vient de se séparer de sa femme après 6 ans de mariage. Son épouse qui n'est autre que Daniela Ospina la soeur du gardien d'Arsenal David Ospina.



Le couple s'était marié quand ils étaient encore adolescent (19 et 18 ans). La séparation a eu lieu juste après que James ait déménagé à Munich où il a été prêté par le Real Madrid pour une durée de 2 ans.



La nouvelle a été confirmée sur les réseaux sociaux par leur manager avec le message suivant :

"Daniela Ospina et James Rodriguez, parents de Salome Rodriguez Ospina, rendent leur séparation officielle après 6 ans de marriage."



Ils souhaitent tout de même rester en bon terme pour leur fille : "Cela a été fait de la meilleure manière possible et à la suite d'une decision commune. Ils vont maintenir une relation d'amour et de respect, en faisant toujours passer en premier le bien-être de Salomé".