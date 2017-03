Incendie au Shanghai Shenua

Depuis quelques mois, l'ex-joueur des deux Manchester, Carlos Tevez évolue sous les couleurs du club chinois du Shanghai Shenua. Ce mardi matin, un incendie s'est déroulé dans le Stade Hongkou.

L'annonce a été faite ce matin, le club de Shanghai Shenua l'équipe ou Carlos Tevez évolue a vu son stade s'incendier ce matin. Heureusement aucun blessés à déplorer et la tribune ainsi que la pelouse n'ont pas été endommagées.



Seul un coin de l'enceinte a été touché. Les autorités ont éteint l'incendie assez rapidement, la cause étant pour le moment inconnue.

Chinese Super League side Shanghai Shenhua's Hongkou stadium has been damaged by a fire.



