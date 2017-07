Selon l'Equipe, Massadio Haïdara aurait refusé l'offre de Saint-Etienne afin de le faire venir dans le Forez. Certaines sources affirment que le joueur de 24 ans aurait plutôt été recalé par le club lors de sa visite médicale qui n'aurait pas donné satisfaction.



