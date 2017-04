Football - Insolites

Gignac parle de "sa haine" du PSG

L'ancien attaquant de l'OM a répondu à des questions pour Life and Style. Le joueur des Tigres affirme qu’il déteste le PSG.

"J'ai de la haine seulement pour le PSG, lance l'ancien attaquant vedette de l'OM. Je préférerais mourir plutôt que de signer pour eux. Si le PSG me propose 10 fois plus d'argent, je n'y vais pas."



"Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai crié sur le sixième but du Barça en Ligue des champions, poursuit Gignac. Je hurlais, je courais. Ma femme a pris peur."