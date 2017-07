Football - Transferts

Gignac n'est pas à vendre

Auteur de très bons matchs depuis son arrivée aux Tigres dans le championnat mexicain, André-Pierre Gignac se sent bien et devrait continuer l'aventure avec la nouvelle équipe d'Enner Valencia. Selon Multimedios son club a refusé une offre de la part de Besiktas. Un montant non communiqué par les deux parties.