Classement FIFA: Le Brésil à nouveau sur le toit du monde

Première équipe qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde en Russie, le Brésil impressionne et fait de nouveau peur. Les coéquipiers de Neymar dominent de la tête et des épaules la zone AM SUD avec 10 victoires, 3 nuls et une défaite.

Depuis que Tite a repris en main la sélection brésilienne tout va pour le mieux. Oublié la Coupe du Monde ou encore les surprenantes défaites contre la Bolivie ou le Pérou, place maintenant au retour de la Seleçao. Un retour fulgurant car les auriverdes sont désormais la première nation au classement FIFA, de quoi récompenser Tite et ses hommes de la plus belle des manières.

L'équipe de France de son côté stagne et pointe en sixième position.







GZ