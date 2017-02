La FFF et la LFP s'installent en Chine

Cette nuit, la FFF et la LFP vont inaugurer le premier bureau commun pour le développement du football en Chine. Ce bureau sera installé à Pékin et s’inscrit dans la politique de développement du savoir-faire français en matière de football.

C'est une inauguration qui se fera dans la nuit de mercredi à jeudi, l'installation d'un bureau commun à Pékin pour les deux entités du football français. Cela doit permettre une meilleure coopération avec la Chine dans le domaine du football. Ce bureau aura la charge de développer le savoir-faire français et de permettre le développement de l'exposition audiovisuelle des compétitions nationales en recherchant des diffuseurs dans le pays. Les deux présidents, ont réagi à cette inauguration.



Noël Le Graët, Président de la FFF :

"L'ouverture du bureau est une étape importante dans le cadre de notre politique de développement à l'international. La Chine a lancé un plan ambitieux en faveur du football. La Fédération Française se devait d'accompagner cette dynamique dans le pays le plus peuplé et l'un des plus dynamiques au monde. La Chine représente un relais de croissance et une formidable opportunité de promotion du football français".



Nathalie Boy de la Tour, Présidente de la LFP :

"Depuis plusieurs mois, nos échanges avec nos homologues chinois s'intensifient, notamment grâce à l'arrivée d'investisseurs dans les clubs professionnels français. Trois ans après l'organisation du Trophée des Champions à Pékin, nous sommes très heureux de revenir en Chine avec l'ouverture de ce bureau, qui sera au cœur de nos échanges avec les acteurs du football chinois. C'est une démarche inédite dans l'histoire du football français, qui matérialise nos ambitions à l'international".





