Donadéi, l'inconnu qui veut conquérir la FFF

Qui est David Donadéi ? Trublion du football français, il candidate pour le poste de président de la Fédération française de football (FFF).

Les listes des quatre candidats à la présidence de la FFF ont été validées par le comité exécutif. Face au président sortant Noël Le Graët, à Jacques Rousselot et à Eric Thomas il y a David Donadei. Inconnu du grand public, ce dernier possède un parcours chaotique dans le monde du football. Le journal Le Parisien dresse son portrait.



Donadéi n'occupe aucune fonction de dirigeant dans un club de football. C'est un ancien entraîneur, âgé de 47 ans, il est licencié au club de Saint-Mandé (Val de Marne). C'est un candidat "hyperactif" selon le journal. Son casting de colistiers est hétéroclite. Il est composé d'anciens joueurs professionnels (le Caennais Hyppolyte Dangbeto ou le Lensois Franck Queudrue) comme de trois présidentes de clubs amateurs en Seine-et-Marne. David Donadéi veut faire passer un message, "le message d'un football pour tous, respectueux des amateurs et des bénévoles".



A son actif, il compte ce tour de passe-passe. En 1999, il se fait passer pour un joueur du Red Star devant les caméras d'Eurosport lors d'un match contre Saint-Etienne au Stade de France. "C'était juste un gag", plaide-t-il dans le journal. Ses chances de victoire dans la course à la présidence sont extrêmement faibles, et même quasi-nulles mais il pourrait animer les débats.



