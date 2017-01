Wayne Rooney égale Bobby Charlton

Manchester United a obtenu ce samedi son billet pour les seizièmes de finale de la FA Cup. A Old Trafford, l'équipe mancunienne a aisément dominé Reading (4-0), pensionnaire de Championship. Auteur à la 7e minute de l'ouverture du score, Wayne Rooney a marqué son 249e but avec les Red Devils et ainsi égalé le record de la légende Bobby Charlton. Anthony Martial (15e) et Marcus Rashford (75e, 79e) ont également trouvé le chemin des filets.