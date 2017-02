Un choc Chelsea - Man Utd en quarts de la Cup

Après les qualifications de Tottenham et Manchester United ce dimanche après-midi, le tirage au sort des quarts de finale de la Cup s'est déroulé en début de soirée. Tenants du titre, les Red Devils affronteront Chelsea à Stamford Bridge dans trois semaines. Tottenham a eu plus de réussite et recevra Millwall (D3) au tour suivant. Middlesbrough accueillera le vainqueur de la rencontre entre Huddersfield Town et Manchester City. Enfin, le gagnant du "replay" entre Sutton et Arsenal devra défier Lincoln.



Le tirage des quarts de finale :

Chelsea - Manchester United

Middlesbrough - Huddersfield Town ou Manchester City

Tottenham - Millwall

Sutton ou Arsenal - Lincoln