Suivez Chelsea - Tottenham, demi-finale de la Cup

La première demi-finale de la FA Cup se déroule ce samedi à 18 h 15 dans le Wembley Stadium. Celle-ci oppose le leader du championnat Chelsea, à son dauphin Tottenham. Un choc qui s’annonce et qui pourrait répondre à pas mal de questions.







Chelsea part favori ce samedi face aux Spurs de Tottenham. Conte et ses hommes vont tenter de se qualifier pour la finale dans quelques semaines. Les Blues sont en forme avec une première place en Premier League ainsi qu'un bon bilan en Coupe. Pour le moment, ils ont éliminé successivement Peterborough, Brentford, Wolverhampton et Manchester United.



Ce week-end, ils retrouvent leur dauphin au classement, Tottenham. Les joueurs de Mauricio Pocchettino n'en finissent plus de gagner et réalisent une magnifique saison. En plus de cela, une qualification pour la finale et les Spurs enverraient un message fort aux Blues. Avec une défaite ce week-end face à Manchester United, Chelsea a perdu du terrain sur son concurrent direct. Les Londoniens restent sur un succès 4-0 en championnat de quoi leur donner le plein de confiance avant d'aborder ce duel.



Pour arriver à ce stade de la compétition, ils ont sorti Aston Villa, Wycombe, Fulham et Millwall. En Premier League, ils pointent seulement à 4 longueurs des Blues. Une élimination lors de cette rencontre et Chelsea pourrait commencer à sérieusement trembler pour la fin de saison.



Côté absence, Chelsea devrait jouer sans Thibaut Courtois et Marcos Alonso. Pour Tottenham, Erik Lamela, Danny Rose et Michel Vorm ne seront pas là.









GZ