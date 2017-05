Arsenal peut-il priver Chelsea d'un autre triomphe ?

Ce samedi à 18h30, les Blues de Chelsea vont tenter glaner un nouveau trophée dans la saison. Cette fois-ci c'est la CUP qui se joue contre les Gunners d'Arsenal qui peuvent sauver leur saison.

Chelsea peut remporter un deuxième titre en deux semaines ce week-end avec la finale de la FA CUP. Pour cela il faudra une victoire pour les hommes d'Antonio Conte sur la pelouse de Wembley. Prestation qui ne sera pas facile, car cette équipe devra faire face à Arsenal. Pour les canonniers, cette CUP est la dernière chance pour eux de gagner un titre cette saison. Un beau cadeau à faire avant que Sanchez ou encore Özil ne quitter certainement le club.



Ce sont pourtant les coéquipiers d'Eden Hazard qui partent favoris. Durant leur parcours ils ont battu Peterborough 4-1, avant de venir à bout de Brentford 4-0. 3e tour victoire face à Wolverhampton 2-0. En quart c'est Manchester United qu'ils éliminent 1-0. En demi ils étrillent Tottenham 4-2. En plus de tout cela, ils pourront compter sur un effectif au complet et sans blessés majeurs.



Tout le contraire d'Arsenal qui pourrait se passer d'Alexis Sanchez, Perez, Gibbs, Mustafi, Gabriel et Chamberlain pour le moment incertain. Arsène Wenger devra donc composer avec beaucoup de blessures.



L'Alsacien disputera peut-être son dernier match sur le banc d'Arsenal, ce qui pourrait être le cas pour lui. Il voudra s'appuyer sur les victoires précédentes contre Preston 2-1, Southampton sur le score de 5-0, Sutton 2-0 ainsi que Lincoln 2-0 et Manchester City en demi 2-1 après prolongation. Une victoire finale sauverait les joueurs d'Arsène Wenger et leur permettrait de bien finir la saison.



Rappelons que cette saison entre les deux formations en championnat, c'est du 50-50 avec une victoire 3-0 des Gunners à domicile et une défaite lors du match retour 3-1. Une finale rêvée pour savoir qui succèdera à Manchester United.





