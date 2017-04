Arsenal - Manchester City à 16h00

La deuxième demi-finale de la FA Cup oppose Manchester City à Arsenal à 16 h. Ce match est très important pour les deux équipes car il peut permettre de sauver une saison bien terne. Arsenal et Manchester City ont été éliminé de la Ligue des champions et sont distancés en championnat. Une rencontre qui peut donc donner le sourire au deux clubs.





C'est ce dimanche en fin d'après-midi qu'on connaîtra le nom du finaliste de la FA Cup. Arsenal qui réalise sa plus mauvaise saison depuis l'ère Wenger se doit de réagir. En championnat, ils empilent les défaites dont une dernière 3-0 à Crystal Palace. Aujourd'hui 6e de Premier League, les canonniers regardent dans le rétroviseur. Même s'ils rencontrent des difficultés ils sont plutôt intéressants en Coupe d'Angleterre.



Durant la saison, ils ont éliminé successivement Preston, Southampton, Sutton United et Lincoln. Au cours de ces 4 matchs, les Gunners ont inscrit 12 buts et en ont pris 1 seul. Une bonne nouvelle donc avant de rencontrer les Sky Blues qui sont également en difficultés cette saison. Pour ce choc, les Londoniens devront se passer de Cazorla, Welbeck, Ospina, Mustafi et Lucas Perez.



Les hommes de Pep Guardiola sont pour le moment 4e du championnat avec 64 unités. Ils luttent pour une place sur le podium avec les Reds de Liverpool. Tout comme les joueurs d'Arsène Wenger, les Citizens sont sortis de la Ligue des champions en Huitième de finale cette saison.



Leur parcours en FA Cup est assez impressionnant. Pour commencer il s'étaient imposés à West-Ham avant de sortir Crystal Palace et Huddersfield sur un deuxième match. En quart de finale, les Sky Blues sont venus à bout de Middlesbrough. Côté dynamique, ils restent sur deux victoires avec 3 buts marqués à chaque fois. Pep Guardiola devra malgré tout faire sans Gundogan, Sagna, Gabriel Jesus et John Stones pour cette rencontre. Un duel qui s'annonce capital pour la fin de saison.









GZ