Valbuena: "On mérite d'être à ce stade de la compétition"

A quelques heures de la première demi-finale de C3 de son histoire, Lyon se déplace à Amsterdam. Interrogé en conférence de presse sur la rencontre, Mathieu Valbuena donné son ressenti sur la question.

" C'est magnifique d'être dans le dernier carré, où peu de monde nous attendait. L'Ajax est une très belle équipe. Ça va être un match difficile. On a vécu des moments très, très forts en Coupe d'Europe, mais on a tout fait pour ça. Quand on est en demi-finale, il faut augmenter l'exigence et être plus fort encore. On mérite d'être là, mais quand tu es dans le dernier carré, l'objectif est d'aller au bout, d'aller en finale ». L'ancien marseillais ne s'attend pas à une partie facile face à la jeunesse néerlandaise. « On s'attend à un match difficile. On est jeunes et on est tombés sur une équipe plus jeune que nous, alors je ne sais pas si on peut parler d'expérience. Encore une fois, ce sera à nous de rester sur ce qu'on a fait de bien, jusque-là, dans la compétition. Et il faudra se souvenir que rien ne sera décidé après ce match aller", conclut-il.