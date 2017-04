Trois joueurs de Saint-Étienne écartés du groupe jusqu'à la fin de la saison

La claque de dimanche soir au Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille a décidé Christophe Galtier à prendre des mesures exceptionnelles pour la fin de saison avec son groupe.

Oussama Tannane, Bryan Dabo et Nolan Roux ont été écartés du groupe professionnel jusqu'à la fin de saison. C'est une décision de Christophe Galtier après la mauvaise performance de dimanche soir face à l'Olympique de Marseille (4-0). Il reste six matchs en Ligue 1 pour les Verts qui vont très mal depuis quelques semaines.



Christophe Galtier veut mettre en avant le "manque d'investissement" de certains de ces joueurs depuis quinze jours. Pour information Roux et Dabo, sont déjà relégués en réserve depuis plusieurs matches de championnat.