Suivez Manchester United - Rostov

Manchester United reçoit Rostov pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue Europa. Un match qui doit permettre aux hommes de José Mourinho de réagir après la claque reçue lundi face à Chelsea en Coupe d'Angleterre (1-0). Le match nul (1-1) lors de la rencontre aller, permet aux Russes d'espérer réaliser un miracle à Old Trafford.





La Ligue Europa est un peu la solution de facilité pour José Mourinho et ses joueurs de pouvoir se qualifier directement pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Dans cette compétition, ils sont les grands favoris au titre final, mais pour obtenir ce ticket d'entrée en C1, la victoire est obligatoire ce soir face à Rostov en 8e de finale retour. En Premier League, les quatre premières places permettent d'obtenir un billet pour la Ligue des Champions, Manchester est à six points du quatrième Liverpool, avec deux matches en moins. Le retour d'Ibra devrait faire du bien à l'attaque de ManU, absent contre Chelsea lundi, l'attaquant qui n'a toujours pas prolongé avec le club anglais, pèse sur les défenses des adversaires. Pogba sera bien là, depuis le début de semaine, le milieu de terrain de l'équipe de France est très critiqué dans les médias anglais, après sa très mauvaise prestation face à Chelsea. Son coach Mourinho est monté au créneaux pour défendre le joueur le plus cher de l'histoire du football, réclamant du "respect". Deux absences importantes pour les Red Devils, qui devront se passer de Martial et Rooney face aux Russes.





Les Russes espèrent créer l'exploit



À l'Olimp-2 Arena, Rostov a montré un très beau visage face à Manchester United. "Ils sont revenus à 1-1 et à ce moment-là, nous avions deux choix: vous pouvez attaquer ou être un peu plus malin et compter sur le match retour. Nous avons choisi la seconde option", a affirmé le défenseur mancunien Daley Blind. Rostov devra faire sans Katskan et Kalachev, tous les deux suspendus, le défenseur Granat, s'est lui, fracturé une clavicule. L'entraîneur Ivan Daniliants veut créer l'exploit et espère que cette soirée marquera l'histoire du club : "Nous nous rendons à Manchester avec l'espoir d'un miracle. Cela arrive parfois dans le football."





Man Utd - Mourinho monte au créneau pour Pogba par Omnisport-fr



À 21 h 05, en direct sur beIN Sports 2 : Manchester United-Rostov



NICOLAS PELLETIER