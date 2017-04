Suivez Lyon - Besiktas

L'Olympique lyonnais reçoit le Besikats Istanbul pour un quart de finale aller d'Europa League au Parc OL. Les Lyonnais devront réaliser un gros match face à une équipe Turc qui sera soutenue par son public. En effet, près de 20 000 supporters de Besiktas sont attendus dans les tribunes.











L'Olympique Lyonnais ne doit pas se louper ce soir dans son Parc OL. Les hommes de Bruno Genesio reçoivent l'actuel leader du championnat Turc, le Besikats Istanbul. Dans son histoire, l'OL possède un bilan équilibré avec les clubs du pays, 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. Cette saison, l'Olympique Lyonnais est impressionnant à domicile. Pour le moment, 16 buts inscrits dans la compétition dont 10 à la maison.



Invaincus dans son stade en Ligue Europa, les Gones auront fort à faire face à une équipe du Besikats qui n'a plus connu la défaite en match officiel depuis plus de deux mois. Tout le contraire d'une équipe lyonnaise avec le doute et qui fait le yoyo en championnat.



Malgré tout, les Rhodaniens partent légèrement favoris et auront à coeur de faire oublier la défaite du week-end dernier contre Lorient à leurs fans. Côté effectif, Bruno Genesio a appelé le jeune Houssem Aouar pour pallier à la non-qualification de Memphis. Seul Gonalons ne pourra pas participer au match à cause de sa suspension.



Pour le reste, Alexandre Lacazette, Lucas Tousart ou encore Corentin Tolisso seront bien présents. Element important du coach lyonnais, Mouctar Diakhaby a toujours marqué cette saison en Europa League. Il sera donc primordial dans le jeu aérien. Et Lyon en aura bien besoin, car ce soir le partenaires d'Anthony Lopes devront se montrer très costauds car l'ambiance sera hostile. En Turquie le football est plus que du sport et 20 000 fans du Besiktas seront attendus afin de le prouver.



Malgré tout, Bruno Genesio est persuadé que les supporters lyonnais seront là pour donner de la voix et encourager son effectif:" La rencontre de demain face à Besiktas est un des matchs les plus importants de notre saison avec la manche retour. C'est surtout sur notre bloc équipe qu'on doit travailler. C'est l'état d'esprit et la concentration qui font la différence. Contre les équipes les plus fortes, on n'a jamais paru coupé en deux. Je pense qu'on aura notre public derrière nous et qu'on jouera un vrai match à domicile", a t-il expliqué en conférence de presse.





Les Aigles Noirs volent sur la Süper Lig



En ce qui concerne l'adversaire des lyonnais, le Besikats Istanbul reste sur 7 matchs sans défaites en Super Lig. L'équipe est composée de joueurs avec un fort potentiel. Pour la défense lyonnaise, il faudra surveiller de près, Anderson Talisca. Le Brésilien est en pleine forme avec 9 buts en championnat également spécialiste sur les coups francs. Autre nom, Ryan Babel. Passé par Liverpool il reste un mauvais souvenir pour l'OL. A 30 ans, il semble avoir trouvé un bon choix de carrière. Outre ces deux joueurs, il faudra aussi se méfier de l'attaquant Tosun, auteur de 17 buts cette saison.



Les Turcs ont également leur "Mouctar Diakhaby" de la tête, il s'agit du Brésilien Marcelo très efficace dans ce secteur. Dernier point, tout comme Lyon, la vrai faiblesse de cette équipe réside dans sa défense qui prend beaucoup de buts et qui à l'image de la ligne défensive Tosic-Marcelo-Gonul-Adriano, prend énormément de cartons. Le club stambouliote jouera également sans sa star portugaise, Ricardo Quaresma blessé et Vincent Aboubakar suspendu.



Pour le coach des Aigles Noirs Senol Günes, il faudra faire un gros match pour se qualifier:" Deux équipes qui ont joué en Ligue des Champions vont se rencontrer demain. Face à nous il y aura une équipe très offensive, dynamique et créative. Bien sur que faire un bon match est important mais c'est surtout le respect du plan de jeu qui m'importe".



Les compos probables

Lyon: Lopes / Morel-Rafael-Diakhaby-Mammana / Tousart-Ferri-Tolisso / Valbuena-Cornet-Lacazette.

Besiktas: Fabri / Adriano-Marcelo-Tosic-Gonul / Hutchinson-Özyakup-Tolgay / Babel-Talisca-Tosun.



Arbitre du match: Antonio Mateu Lahoz (Espagne).



Greg Zerbone