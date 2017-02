Suivez Alkmaar - Lyon

Pas le droit à l'erreur ! L'Olympique Lyonnais se déplace aux Pays-Bas pour y affronter l'AZ Alkmaar en 16es de finale de la Ligue Europa. Gagner cette compétition, pas souvent prise au sérieux par les clubs français, est la seule solution pour les hommes de Jean-Michel Aulas d'accrocher une place directe pour la Ligue des Champions en fin de saison.





Gagner la Ligue Europa, c'est l'objectif de Jean-Michel Aulas pour pouvoir être encore présent l'année prochaine en Ligue des Champions. "C'est un objectif qu'on peut envisager mais il faut y aller étape par étape", a prévenu Bruno Génésio pendant la conférence de presse d'avant-match. La petite soeur de la C1, offre à son vainqueur une place directe pour la phase de poule de la coupe aux grandes oreilles. Distancé en championnat par le trio de tête, l'OL est dans une situation compliquée en ce début d'année 2017.

Des mauvais résultats en Ligue 1, un derby perdu face à Saint-Étienne et une ambiance tendue dans le vestiaire, polluent le club rhodanien. Bruno Genesio, souvent remis en cause ces dernières semaines, essaye de rassurer les supporters devant la presse mais admet qu'il se sent menacer par cette crise de résultats :"Quand un coach n'a pas les résultats souhaités, il risque gros. Je vis avec ça et je suis motivé à 100%. On verra après." Cette compétition, souvent oubliée par les français, peut représenter le remède aux problèmes des Gones. Maxime Gonalons, lui, veut jouer la compétition à fond :"On avait une ambition en Ligue des Champions mais on garde une grosse envie de faire quelque chose en Ligue Europa. Il y a des grosses équipes, il faudra donc se mettre minable à chaque match. On doit garder notre philosophie de jeu mais on doit être plus intelligent dans notre placement à la perte de balle."

La route sera encore longue pour arriver en finale et passe par une bonne performance ce jeudi, sur la pelouse d'Alkmaar, devant les 500 supporters Lyonnais qui font le déplacement aux Pays-Bas.





Se méfier de l'AZ Alkmaar



Bruno Génésio a expliqué en conférence de presse cette semaine, avoir reçu quelques renseignements de la part de Memphis Depay sur la formation hollandaise : "On a parlé de l'AZ avec Memphis. Il m'a dit que ce n'était pas une équipe du Top 3 mais capable de nous concurrencer sur un match". Située à quelques kilomètres d'Amsterdam, Alkmaar est une ville de football. Actuellement 4ème de l'Eredivisie, l'AZ ne compte aucun joueur connu dans son effectif mais plusieurs bon jeunes comme Ridgeciano Haps ou Derrick Luckassen, deux défenseurs rugueux dans les duels. Le principal danger pour Lyon se trouve devant, avec Alireza Jahanbakhsh, l'attaquant iranien a déjà marqué 6 buts en 19 matches cette saison. Il est considéré au Pays-Bas comme l'un des meilleurs ailiers du championnat. Une équipe à prendre au sérieux pour les lyonnais ce soir à l'AFAS Stadion. Les joueurs de Bruno Genesio devront obligatoirement ramener la victoire, avant le match retour à la maison. Première étape compliquée, pour la conquête de la Ligue Europa et du précieux ticket qualificatif pour entendre la petite musique de la Ligue des Champions la saison prochaine au Parc OL.



Les compos probables pour le match

AZ Alkmaar : Krul - Luckassen, Wuytens, van Eijden (c), Haps - Rienstra, Bel-Hassani, Seuntjens - Jahanbakhsh, Weghorst, Tankovic.



OL : Lopes - Jallet, Mammana, Diakhaby, Rybus - Tousart, Gonalons (c) - Ghezzal, Fekir, Cornet - Lacazette.



L'arbitre de la rencontre sera M.Bobby Madden (SCO)



Début de la traditionnelle balade de jour de match ! #TeamOL pic.twitter.com/gDkIWzZTox — Olympique Lyonnais (@OL) 16 février 2017





Les infos d'avant-match

- L'AZ reste sur trois matches européens sans défaite (2 v, 1 n). Bilan UEFA à domicile cette saison : 2 v, 2 n, 1 d.

- L'AZ, finaliste malheureux de la Coupe UEFA 1981, dispute une phase à élimination directe de compétition UEFA pour la première fois depuis son quart de finale d'UEFA Europa League 2013/14.

- L'AZ n'a jamais perdu en trois matchs contre des clubs français

- Lyon Contre des équipes néerlandaises : quatre victoires, trois matchs nulles et deux défaites



NICOLAS PELLETIER