Saint-Etienne - Manchester United : 0-1 à la pause

Programmation exceptionnelle pour un match exceptionnel. Le chaudron est plein pour soutenir les Verts face à Manchester United, six jours après le cauchemar vécu à Old Trafford (3-0). Objectif très simple, créer l’exploit pour continuer d’écrire la légende de Saint-Étienne sur la scène européenne.



















C'est le match que tous les supporters de l'ASSE attendent depuis le tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Oublier le naufrage de la semaine dernière à Old Trafford, montrer ses forces et s'appuyer sur un public de folie qui sera ce soir derrière les 11 joueurs de Christophe Galtier, pour partir à la conquête d'un géant d'Europe. L'entraîneur stéphanois à rappeler en conférence de presse que "la meilleure équipe sera alignée demain face à Manchester", pour battre les Reds, il faudra bien plus qu'une équipe, des guerriers. Remonter 3 buts au minimum sera presque équivalent à la conquête de l'Everest, un défi pour la génération d'Hamouma qui permettra peut-être d'écrire encore une nouvelle ligne de la légende des Verts sur la scène européenne. Point positif, Saint-Étienne reste invaincu lors de ses 10 derniers matchs à domicile en compétition européenne (4V et 6N), une statistique qu'il faudra confirmer pour éliminer de la compétition Zlatan et ses coéquipiers. Christophe Galtier, devrait faire confiance à la même défense qui avait pris l'eau au match aller, avec Perrin et Théophile-Catherine dans l'axe et Pogba et Malcuit sur les côtés. Devant Hamouma devra mener l'attaque des Verts, pour marquer les 3 buts synonymes de prolongations, ce qui serait déjà un grand pas dans la tête des Stéphanois.





Simplement à gérer le match



Les joueurs de José Mourinho veulent gagner cette compétition et cela passe obligatoirement par une qualification avec la manière face à l'ASSE. Après la victoire à domicile au match aller (3-0), ils ont 96% de chances de se qualifier ce soir à Geoffroy-Guichard. Attention, 42 000 supporters seront derrière les Verts pour mettre une ambiance bouillante et pousser l'équipe à l'exploit et à la qualification. Même s'ils sont habitués en Angleterre, les joueurs de Manchester devront garder une concentration extrême pour ne pas se laisser déborder par l'excitation des supporters.



Un match, mercredi à 18h00, mais pourquoi ?

La programmation exceptionnelle de ce seizième de finale retour de la Ligue Europa, s'explique par la réception demain de l'AZ Alkmaar du côté du Parc OL. La France se trouve toujours en état d'urgence, les forces de police se révélant insuffisante pour assurer la sécurité des deux matchs et la réception des milliers de fans néerlandais et anglais en même temps.



Les compos probables

Saint-Étienne : Ruffier - Malcuit - Perrin - Théophile-Catherine - Pogba - Monnet-Paquet - Pajot - Veretout - Jorginho - Saivet - Hamouma

Manchester United : De Get - Bailly - Valencia - Smalling - Blind - Fellaini - Carrick - Pogba - Mata - Martial - Ibrahimovic



L'arbitre de la rencontre sera M.Aytekin (ALL)



NICOLAS PELLETIER