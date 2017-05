Pour Man United, la route de Stockholm passe par Vigo

Suite des demi-finales de l’Europa League ce soir avec le Celta Vigo qui reçoit Manchester United. Les Reds Devils partent favoris dès ce match aller, mais attention à cette équipe espagnole que pas grand monde n’attendait à ce stade de la compétition.



José Mourinho et Manchester United peuvent écrire une page de l'histoire du club ce soir avec une demi-finale contre le Celta Vigo. Les Mancuniens, grands favoris de la compétition, n'ont jamais réellement impressionné cette saison en Europa League. Malgré tout, ils sont présents dans le dernier carré et sont considérés comme l'épouvantail de la compétition. Une victoire finale de C3 et United serait qualifié pour la prochaine Ligue des champions, de quoi avoir une motivation supplémentaire pour José Mourinho et ses joueurs.



Côté stats, le club anglais est invaincu en 8 matchs d'Europa League. Attention car la dernière fois Manchester United a quitté l'Europa c'était en 2012 contre une autre équipe espagnole, l'Athletic Bilbao. C'est donc la première fois que l'ex-équipe du Lyonnais Memphis Depay accède au dernier carré.



Cette saison, Man U est sorti d'un groupe A compliqué avec le Feyenoord (actuel leader du championnat des Pays-Bas), Fenerbahçe et l'équipe ukrainienne du Zorya Louhansk. Ensuite, les Mancuniens ont sorti l'AS Saint-Etienne avant de disposer du club du FC Rostov, reversé de Ligue des champions. En quart de finale, c'est Anderlecht qui est tombé à Old Trafford après prolongation.





Une demi bonus pour le Celta



Ce soir c'est le Celta Vigo qui se dresse devant les Reds Devils. La formation espagnole a eu un parcours semé d'embûches. Pour commencer, les Galiciens sont sortis d'un groupe relevé avec l'Ajax, le Panathinaïkos et le Standard de Liège. En seizième de finale, ils sont passés tout près de l'élimination face au Shakhtar Donetsk avant de disposer de Krasnodar, puis d'obtenir en quart de finale un succès sans trembler face à Genk. Les Espagnols devront donc réaliser quelques choses de grand pour rallier Stockholm et sa Friends Arena.



Le coach Eduardo Berizzo est bien conscient de l'ampleur de la tâche, comme il l'a expliqué en conférence de presse. "Nous tirons tous dans le même sens et pensons pouvoir obtenir le résultat dont nous rêvons. Pour réaliser notre rêve, il faudra que tout le monde soit extrêmement motivé pour tenter de renverser une excellente équipe. J'espère que ça sera une soirée particulière." Un exploit que les Ibériques peuvent accomplir car Manchester United réussit très peu dans l'histoire face aux clubs de Liga. Autre point, The Special One devra faire sans Ibrahimovic, Shaw, Rojo ainsi que Bailly et Smalling pour le moment incertains. Paul Pogba reprend à peine la compétition.



compos probables

Celta : Sergio Álvarez ; Mallo, Cabral, Fontàs, Jonny ; Radoja, Pablo Hernández ; Aspas, Wass, Sisto ; Guidetti.

Absent(s) : Rossi (genou), Planas (genou)



Manchester United : Romero ; Valencia, Darmian, Blind, Young ; Pogba, Carrick, Lingard ; Mkhitaryan, Rashford, Martial.

Absents : Shaw (cheville), Bailly (musculaire), Ibrahimović (genou), Rojo (genou), Smalling (genou), Jones (orteil)





Two games away from the #UEL final! pic.twitter.com/4Q6B5OVbvK — Manchester United (@ManUtd) 4 mai 2017





Greg Zerbone