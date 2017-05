Pour écrire une page de son histoire, Lyon doit passer l'Ajax

Lyon a rendez-vous avec l'histoire dans moins de 24 heures. Les Gones se déplacent sur la pelouse de l'Amsterdam Arena pour une place en finale de la C3. Lyon doit tout donner et se méfier d'une équipe peu connue mais avec des arguments de poids. L'OL part favori mais attention à une formation jeune et pleine de talents qui donnera tout pour décrocher une nouvelle finale.

Ce soir à 18 h 45, l'Olympique lyonnais joue sur la pelouse de l'Amsterdam Arena pour sa demi-finale de League Europa. Bruno Genesio et ses hommes y retrouvent l'Ajax, un club qui leur ressemble trait pour trait. Les Lyonnais se déplacent avec une bonne dose de confiance grâce à leur succès 2-1 sur la pelouse d'Angers vendredi dernier. Une confiance dont les Rhodaniens auront bien besoin, car en face se dressera une formation hollandaise avec beaucoup de certitudes et fin prête physiquement.



Les joueurs de Peter Bosz n'ont pas joué de matchs ce week-end pour cause de repos, de quoi être en pleine possession de ses moyens au niveau physique. Dans l'histoire, l'Ajax n'a jamais perdu contre l'OL avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Autre point, ils sont invaincus depuis 12 matchs européens à domicile.



En poule, les Néerlandais ont terminé premiers avec 14 points devant le Celta Vigo, le Standard de Liège et le Panathinaïkos. En seizième, ils ont disposé du Legia Varsovie avant de battre en huitième le FC Copenhague et de venir chercher la qualification en Allemagne face à Schalke 04 lors de son quart de finale retour. Pour Lyon, il faudra faire un grand match, être solide défensivement et faire preuve de réalisme devant les cages adverses. Cette rencontre sera certainement plus portée sur l'offensive, car les deux équipes sont connues pour leur jeu offensif et des difficultés défensivement.

Justement le coach tricolore Bruno Geneso devrait se passer d'Alexandre Lacazette insuffisamment remis de sa blessure. Pour le reste, l'équipe type sera alignée par l'entraîneur des Gones.



le groupe de Lyon













L'Ajax Amsterdam : le clone de l'OL



Ce qui est frappant chez ces deux équipes, c'est leur étrange ressemblance. Tout d'abord elles jouent toutes les deux en 4-3-3 et ont marqué le même nombre de buts en C3 cette saison (19). Elles ont également chacune perdu 2 matchs à l'extérieur depuis le début des seizièmes de finale. Côté buteur, Kasper Dolberg et Alexandre Lacazette ainsi que Nabil Fekir sont les meilleurs buteurs avec 4 réalisations chacun.



Un match que Peter Bosz attend avec impatience comme il le révèle en conférence de presse d'avant match : " Tous les joueurs sont prêts pour le match. L'OL est une grande équipe. Nous avons bien analysé leur match. Ils étaient dans une meilleure forme lorsqu'ils ont rencontré Alkmaar. Ils ont été un peu décrochés pour le titre mais ça reste une très bonne équipe La présence de Lacazette ? On ne sait pas s'il va jouer. On a préparé les deux scénarios. Peu importe, nous sommes prêts. On a nos chances mais on devra jouer à notre meilleur niveau".



Hormis les statistiques, Lyon et l'Ajax comptent énormément de jeunes joueurs dans leur effectif et mise sur la même politique, la formation. Les Néerlandais sortent très souvent des joueurs de grands talents et possèdent une équipe très jeune avec 22 ans de moyenne d'âge. Même si l'équipe n'est pas forcément très connue en France, elle possède des futurs grands noms, comme notamment le Marocain, Hakim Ziyech arrivé de Twente l'été dernier. Ce gaucher sait tout faire et compte 12 passes décisives pour 9 buts en 31 matchs de championnat.



Autre élément à surveiller, le jeune Danois Kasper Dolberg qui a 19 ans est en train de réaliser une saison extraordinaire. Le capitaine de cette formation, Davy Klaassen est également un élément très dangereux, car à 23 ans il montre toute l'étendue de son talent et doit beaucoup à son club. A tous les postes, les Ajaccides possèdent du talent, comme en défense avec Jaïro Riedewald ou encore le jeune Colombien de 19 ans, Davinson Sanchez qui est suivi par les plus grands comme tel que le FC Barcelone.



Le portier néerlandais, André Onana lui aussi représente l'avenir et des clubs de Ligue 1 comme Nice, Bordeaux ou Marseille le surveille de très près. Dernier élément dangereux, le joueur prêté par Chelsea Bertrand Traoré qui intéresse justement l'Olympique lyonnais. Attention pour finir au tout jeune Justin Kluivert, fils de Patrick Kluivert qui commence à faire son trou dans le 11 de Peter Bosz. Lyon est donc prévenu avant d'affronter cet adversaire.



Greg Zerbone