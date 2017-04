Pour Bruno Genesio, Lyon a réalisé quelque chose de grand

Lyon a tenu le choc et s'est qualifié face au Besikats après une séance de tirs aux buts tout bonnement folle. Une qualification méritée pour Bruno Genesio qui s'est montré très satisfait en conférence de presse d'après match.

" On a tout connu dans cette soirée. On a fait ce qu'il fallait. On a fait un bon match. On aurait mérité de se qualifier avant. On est allés jusqu'au bout de nos forces. C'est un très très grand résultat. Ça montre l'état d'esprit qui règne dans cette équipe. On aurait mérité de se qualifier avant. On est allés jusqu'au bout de nos forces.



Je veux féliciter tous les joueurs, le staff, ceux qui travaillent au quotidien, le président et nos supporters qui n'étaient pas là. On a l'ambition d'aller au bout. Il y a une avant-dernière marche à franchir. Il faudra bien se reposer avant le grand match de dimanche en championnat J'ai envie d'aller au bout. Je reste mesuré ce soir, comme les soirs où ça se passe moins bien car le football est comme ça".