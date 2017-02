Pogba : "Ça va rester dans nos têtes toute notre vie"

Après la rencontre entre Saint-Étienne et Manchester United, hier soir, Paul Pogba le milieu de terrain des Reds, a savouré la victoire mais aussi le match face à son frère.

"C'est magique de jouer contre son frère, a savouré le joueur le plus cher de l'histoire en zone mixte. Il est venu à Old Trafford, maintenant c'est moi qui vient à Saint-Étienne. On a gagné, c'était le plus important. Même si lui il perd, on reste quand même heureux, la famille est contente. Ça va rester dans nos têtes toute notre vie", a t-il indiqué en zone-mixte après le match.



NP