Petite audience pour Lyon sur M6

Hier soir, M6 a diffusé la demi-finale retour de la Ligue Europa entre l'Olympique Lyonnais et l'Ajax, une victoire 3-1 des Lyonnais qui sont éliminés de la compétition.

M6 termine troisième chaîne nationale avec la demi-finale retour de la Ligue Europa, entre l'Olympique Lyonnais et l'Ajax qui était commentée par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri. La victoire de l'OL a été suivie par 2,3 millions de téléspectateurs.



Pour rappel, la demi-finale aller, mercredi dernier, sur W9 avait réuni 1,34 million entre 18h45 et 20h35 !