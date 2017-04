Pas de date de reprise pour Lacazette

Sortit sur blessure à la fin du match à Besikats, Alexandre Lacazette n'a toujours pas repris le chemin de l'entrainement. Vendredi à Angers, il devrait être forfait et cela pourrait être également le cas face à l'Ajax Amsterdam. Une annonce qui inquiète le coach des Gones

" Alex Lacazette est forfait pour vendredi. On n'a pas encore le délai pour son retour. On suite la situation au jour le jour, et on espère pouvoir le récupérer pour le match aller à Amsterdam. Mais on ne prendra pas de risque", a prévenu Bruno Genesio en conférence de presse. Il ne souhaite pas en dire trop concernant Alexandre Lacazette dont on connaît l'importance à l'OL.