Onze interpellations avant Lyon-Ajax

Dans quelques heures, Lyon joue sa demi-finale de C3 contre l'Ajax Amsterdam au Parc OL. A cette occasion la police a interpellé 11 hooligans dans Lyon ce mercredi soir.

En marge de la demi-finale retour d'Europa League, les forces de l'ordre ont interpellé 11 hooligans. 10 Français et un Néerlandais ont donc été arrêtés et placés en garde à vue ce mercredi soir. Selon le Progrès une cinquantaine de personnes avait prévu de se retrouver dans le quartier de Gerland afin de se battre. Côté accès au stade, les supporters des deux équipes ne se rendront pas au Parc OL en même temps et ne pourront pas se croiser, ce qui permettra d'éviter de potentiels débordements.