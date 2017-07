OM - Ostende à 20h45

Marseille ouvre sa saison européenne ce soir à domicile face aux Belges d'Ostende. Un match disputé à l'Orange Vélodrome à partir de 20 h 45 comptant pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League.





Méfiance ce soir pour le troisième tour préliminaire aller de C3. Les hommes de Rudi Garcia sont très nettement favoris de cette rencontre sur le papier. Sur le papier seulement, car il ne faudra pas sous-estimer cette formation belge qui se déplace dans les Bouches-du-Rhône avec la ferme intention de réaliser un coup.



L'équipe française semble bien plus forte de par ses joueurs ainsi que sa qualité mais si Ostende pointe à ce niveau-là de la compétition, ce n'est pas pour rien.



Pour l'OM, la période des matchs amicaux a été très intéressante. Après des victoires de prestige face à Fenerbahçe, le Sporting ou encore les Roumains de Viitorul, les Marseillais ont été tenu en échec 1-1 au cours de leur dernière rencontre de préparation ce week-end face aux Rangers. Côté adverse, Ostende a fait match nul 0-0 face à Lille et a remporté un match 2-0 contre le Steaua Bucarest.



Même s'ils ne partent pas favoris, ce match est une chance exceptionnelle pour les Belges, comme l'a expliqué David Rozenhal, défenseur de l'équipe et coaché par Rudi Garcia à Lille il y a quelques années: "C'est pour nous un match extraordinaire, même si nos chances de se qualifier sont faibles. On connaît le niveau de Marseille, le niveau de la L1. Ca ne va pas être facile pour nous. Mais on a montré samedi qu'on avait des qualités.



On peut faire quelque chose là-bas. Si on fait un bon résultat à Marseille, on peut se qualifier. Le but sera de faire un résultat pas trop difficile pour nous en vue du retour. On a aussi une bonne équipe, et si on montre notre niveau, on peut faire quelque chose. On n'a rien à perdre. On ne peut que gagner." Explique-t-il.





Les recrues doivent se mettre en évidence



Ce match est parfait pour que les recrues du club rentrent définitivement dans leur saison. Steve Mandanda, Luiz Gustavo, Valère Germain, Adil Rami sont attendues au tournant par les supporters ainsi que leurs dirigeants. Germain, auteur de 4 réalisations en amical sera certainement aligné à la pointe de l'attaque.



Au niveau du Vélodrome, environ 45 000 personnes devraient pousser derrière les Olympiens jusqu'au coup de sifflet final. L'OM doit être prêt et les joueurs ont beaucoup de pression, avant le match retour qui aura lieu la semaine prochaine. Marseille n'a pas le droit à un faux pas. Une qualification en Europa League serait un argument de plus dans l'optique du recrutement d'un avant-centre de renom à l'OM.



compos probables:



Marseille : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Evra - Sanson, Gustavo, Lopez - Thauvin, Germain, Payet (c).



Ostende : Proto - Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic - Musona, Jali, Berrier, Siani (c), Rezaeian - Akpala.