Ne pas se tromper de chemin pour Nabil Fekir

Ce soir Lyon affronte l'Ajax Amsterdam à 18 h 45 pour le compte de la première demi-finale d'Europa League. Les Gones seront privés d'Alexandre Lacazette et devraient donc faire confiance à Nabil Fekir à la pointe de l'attaque.

C'est une page de son histoire que l'OL peut écrire ce soir à Amsterdam. En effet, les hommes de Bruno Genesio doivent ramener un bon résultat des Pays-Bas en demi-finale de Ligue Europa. Pour ce faire, il faudra marquer au minimum un but et résister aux assauts du club néerlandais. Si les Gones veulent faire une bonne opération, ils devront compter sur un Nabil Fekir en grande forme. Sauf surprise il devrait être aligné en attaque en lieu et place de Lacazette.



L'international Français devra donc se montrer disponible et très efficace dans le jeu. Justement il est en forme car ce week-end, il a marqué un but sur coup franc contre le SCO d'Angers. Pour le reste, Fekir répond présent en Europa League. Cette saison il en est à 4 buts, ce qui fait de lui le meilleur marqueur lyonnais à égalité avec son compère, Alexandre Lacazette. Cette année l'OL a déjà joué aux Pays-Bas plus précisément à Alkmaar et s'était imposés 4-1. A l'occasion de cette rencontre, Fekir avait délivré deux passes décisives. Quelques jours plus tard au Parc OL, le numéro 18 de Bruno Genesio s'était fait remarquer de la plus belle des manières en inscrivant la bagatelle de 3 buts face à une défense de l'AZ complètement désordonnée.



Ses stats actuelles en Europa League sont assez intéressantes avec 4 buts pour 3 passes décisives ou encore 89% de passes réussies, ce qui représente de belles promesses pour un joueur offensif. Une grosse prestation de Nabil Fekir ce soir et le Lyonnais pourrait bien être dans le viseur de certains clubs.



Dans moins de 24 heures, le jeune Rhodanien aura son destin entre les mains, à lui de prouver et montrer l'étendue de son énorme potentiel. Malgré tout, ce ne sera pas chose facile car en face se dresse une défense de l'Ajax très jeune mais pleine d'avenir notamment un joueur comme Davinson Sanchez ou André Onana.



En tout cas, Bruno Genesio a confiance en son attaquant du soir comme il l'a expliqué en conférence de presse:" Nabil Fekir est capable de faire ce que fait Alex, de provoquer, de garder le ballon. On va donc garder le même et jeu On doit garder nos chances pour le match retour tout en jouant notre jeu, comme on l'a fait à Besiktas. Ça sera un match très ouvert. On va jouer une très belle équipe qui propose un jeu très offensif avec des attaquants rapides. Il faut faire abstraction de tout ce qui a été dit au sujet de notre tirage".



Greg Zerbone