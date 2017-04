Mourinho démolit ses attaquants

Hier soir, Manchester United a ramené un match nul 1-1 de son déplacement en Belgique face à Anderlecht. Les Mancuniens ont dominé la rencontre mais les hommes de José Mourinho ont manqué cruellement de réalisme.

Un manque de réalisme devant le but qui a eu le dont d'agacer le technicien portugais comme il l'a révélé en conférence de presse:" Si j'étais un défenseur de Man U, je serais en colère contre les attaquants parce qu'ils doivent tuer le match et ils ne l'ont pas fait. Ce ne sont pas juste les occasions manquées car on en a pas manqué tant que ça, c'est à peu près la moitié des occasions. Les occasions ou vous sentez qu'il y a de l'espace, qu'il y a le temps mais la décision est mauvaise.