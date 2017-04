ManU, l'Ajax et le Celta Vigo accompagnent l'OL

Outre Lyon, qualifié sur la pelouse du Besiktas aux tirs au but pour les demi-finales de l'Europa League, Manchester United s'est qualifié en prolongations face à Anderlecht, l'Ajax Amsterdam est passé, également en prolongations, sur la pelouse de Schalke 04 et le Celta Vigo s'est qualifié à Genk.

















Le Celta Vigo est le seul club à s'être qualifié avant les prolongations. Les Espagnols n'avaient besoin que d'un match nul. Ils atteignent pour la première fois de leur histoire pour les demi-finales de la C3. Trossard (67e) a répondu quelques minutes plus tard à Sisto (63e) mais cela n'a pas suffi pour les Belges.



Poussé en prolongation, Manchester United a trouvé la solution pour se défaire d'Anderlecht (2-1 ap). Mkhitayan (10e) avait pourtant ouvert le score, mais Hanni (32e) a égalisé pour les Belges. Il aura fallu attendra la 107ème minute et le but de Rashford pour qualifier les Mancuniens dans le dernier carré.



De son côté, l'Ajax Amsterdam a arraché la qualification dans les dernières secondes de la prolongation. Goretska (53e), Burgstaller (56e) et Caligiuri (101e) ont inscrit les buts des Allemands tandis que Viergever (110e) et Younes (120e) ont inscrit ceux des Hollandais.