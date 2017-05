Manchester United en finale par la petite porte

Manchester United s'est contenté d'un match nul face au Celta Vigo à Old Trafford (1-1) en demi-finale retour de la Ligue Europa. Suffisant après la victoire lors du match aller à Vigo, 1-0. C'est Fellaini qui a ouvert la marque pour ManU (17e), avant que Roncaglia n'égalise pour les Espagnols (85e). Les hommes de José Mourinho atteignent la finale pour remporter le trophée mais aussi directement se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Face à l'Ajax, les Mancuniens seront largement favoris.









À la conquête de la Ligue Europa, c'est l'objectif de la fin de saison pour les joueurs de Manchester United et la réalisation de cet objectif passe obligatoirement avec une qualification face au Celta Vigo, ce soir. Dominés lors du match aller, les hommes de José Mourinho n'ont pas le droit à l'erreur. Avec cet avantage au score (1-0 à Vigo), ils se présentent sur la pelouse d'Old Trafford comme les grands favoris de la compétition.



"Si je peux choisir, je choisirai l'Europa League plutôt qu'une quatrième place (en PL) parce que cela nous apportera la même chose: la Ligue des champions", avait ainsi affirmé José Mourinho à la fin du mois de mars. Dimanche, tous les cadres, y compris Paul Pogba a été ménagé face aux Gunners afin de se concentrer uniquement sur cette compétition. La victoire finale c'est l'objectif que devront remplir Paul Pogba et ses coéquipiers pour sauver une saison pas formidable, après des gros investissements lors de l'été 2016.



Le Celta aime les déplacements

Lors du match aller, c'est un magnifique coup-franc de Rashford qui vient sauver Manchester United diminué depuis plusieurs semaines avec des problèmes dans l'effectif liés à des blessures, "la situation est simple: 17 matches en sept semaines avec 16 joueurs, c'est impossible. Ce n'est pas un pari mais une décision simple, une conséquence de notre situation. Nous sommes dans cette situation maintenant, donc essayons de nous qualifier pour la finale", a indiqué Mourinho en conférence de presse. Atteindre la finale pour aussi remporter le dernier trophée majeur qu'il manque à Manchester. Vigo va devoir renverser la tendance, une tâche qui s'annonce très difficile, United a remporté ses six matches européens à domicile cette saison, ils restent sur 17 matches sans défaite à Old Trafford (14 victoires, 3 nuls).



Attention quand même, le Celta voyage bien cette saison en Ligue Europa, 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ses trois victoires ont été acquises sur le même score, 2-0, qui serait suffisant pour se qualifier ce soir face à United. Le Celta a marqué au moins un but à chaque match disputé à l'extérieur. Ils ont été battus 1-0 à domicile par le Shakhtar Donetsk en 16es de finale aller, les Espagnols sont allés s'imposer en Ukraine 2-0 après prolongation. Manchester United est prévenu, le Celta ne lâchera rien !



Les équipe probables :

Manchester United: Romero - Valencia, Bailly, Blind, Darmian - Herrera, Fellaini, Pogba - Mkhitaryan - Lingard, Rashford

Celta Vigo: Sergio Alvarez - Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny - Radoja, Pablo Hernandez - Aspas, Wass, Sisto - Guidetti.

Arbitre: Ovidiu Hategan (ROU)





N.P