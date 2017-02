Lyon prend la Roma en 8e de finale de la Ligue Europa

L'Olympique Lyonnais rencontrera l'AS Roma en huitième de finale de l'Europa League.

13h22 - Le tirage complet

Celta (ESP) - Krasnodar (RUS)

APOEL (CYP) - Anderlecht (BEL)

Schalke (GER) - Mönchengladbach (GER)

Lyon (FRA) - Roma (ITA)

Rostov (RUS) - Man. United (ENG)

Olympiacos (GRE) - Beşiktaş (TUR)

Gent (BEL) - Genk (BEL)

København (DEN) - Ajax (NED)



13h20 - Le reste du tirage

Rostov (RUS) - Man. United (ENG)

Olympiacos (GRE) - Beşiktaş (TUR)

Gent (BEL) - Genk (BEL)

København (DEN) - Ajax (NED)



13h16 - Lyon prend la Roma

Match aller au Parc OL et retour à Rome. GROS TIRAGE !



13h14 - Une équipe allemande en quart !

APOEL (CYP) - Anderlecht (BEL)

Schalke (GER) - Mönchengladbach (GER)



13h12 - Première affiche : Celta de Vigo - Krasnodar



13h11 - 3 clubs Belges encore en compétition

Anderlecht, dernière équipe francophone vainqueur de la compétition (1983).



@npelletier18 Et pourquoi pas envisager une épopée belge cette année ? La 🇧🇪 est le pays le mieux représenté en #EuropaLeague — Manuel Delavalle (@mandelavalle) 24 février 2017





13h09 - Pedro Pinto et Griogio Marchetti sont sur scène

Pedro Pinto, directeur des communications de l'UEFA est sur scène à présent. Enfin Griogio Marchetti explique en anglais les conditions du tirage.



13h06 - Les dates importantes

-Quand vont se jouer les matches ?

Les rencontres sont prévues les jeudis 9 et 16 mars à 19 heures et 21h5. Le programme précis sera annoncé peu après le tirage. Les équipes tirées en premier joueront l'aller à domicile.



-Les dates clés jusqu'à Stockholm ?

17 mars : tirage des quarts, Nyon

13 avril : quarts de finale aller

20 avril : quarts de finale, retour

21 avril : tirage des demi-finales, Nyon

4 mai : demi-finales aller

11 mai : demi-finales retour

24 mai : finale (Friends Arena, Solna)



13h05 - Le tirage va débuter







13h02 - Les deux clubs à éviter pour Lyon

Manchester United (ENG)

Classement UEFA : 19

Arrivé en : phase de groupes

Campagnes en C3 : 8

Meilleur parcours en C3 : quarts de finale (1984/85)

Titres nationaux : 20

La saison dernière : 5e de Premier League



Roma (ITA)

Classement UEFA : 37

Arrivé en : phase de groupes (battu en barrages C1)

Campagnes en C3 : 15

Meilleur parcours en C3 : finaliste (1990/91)

Titres nationaux : 3

La saison dernière : 3e de Serie A



12h59 - Voici les 16 qualifiés pour les 8es de finale :

Ajax (NED)

Anderlecht (BEL)

APOEL (CYP)

Beşiktaş (TUR)

Mönchengladbach (GER)

Celta (ESP)

Genk (BEL)

Gent (BEL)

København (DEN)

Krasnodar (RUS)

Man. United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Lyon (FRA)

Roma (ITA)

Rostov (RUS)

Schalke (GER)



12h56 - Les Twittos font des pronos pour Lyon



C'est parti pour le tirage des 8e #EuropaLeague ! On rappelle que la finale se joue au @ParcOL ! Alors pourquoi pas...@OL #TeamOL #Lyon — Johan Rouquet (@johan_rouquet) 24 février 2017













Manchester ou la Roma serait pas mal #UELdraw #TeamOL — •LUCIANO• (@Romain_Giroud12) 24 février 2017





12h54 - Les dates des 8es de finale

8es de finale, match aller : 09/03/17

8es de finale, match retour : 16/03/17



12h49 - La procédure du tirage

Il n'y a pas de tête de série, pas de restriction pour ce tirage. Tout le monde peut jouer tout le monde.



12h47 - Dernier finaliste français ?

Marseille, dernier club français à avoir atteint la finale. Défaite face au FC Valence. Aucune équipe française n'a jamais remporté cette compétition.



12h45 - La finale de la Ligue Europa en Suède

La finale de la Ligue Europa aura lieu le 24 mai prochain à La Friends Arena de Solna en Suède. La Friends Arena possède un toit rétractable et peut se transformer en salle de concert fermée pouvant accueillir 67 500 spectateurs. Pourquoi pas voir Zlatan avec Manchester United jouer la finale dans son pays ?



12h42 - Début du tirage à 13h00 en direct sur Sport.fr

Bonjour à tous et bienvenue sur sport.fr ! On va suivre ensemble et en direct le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa. Qui sera l'adversaire de Lyon au prochain tour ?



NICOLAS PELLETIER