Lyon, pour "terminer le travail"

Ce soir (21h05), l’Olympique Lyonnais reçoit l’AZ Alkmaar pour le compte des seizièmes de finale retour de la Ligue Europa. Après une victoire (4-1) aux Pays-Bas, les hommes de Bruno Genesio devront juste finir le travail entamé pour pouvoir accéder aux huitièmes de finale de cette compétition qui est devenue l’objectif du club Rhodanien.



L'OL ne veut pas crier victoire trop vite, cette semaine en conférence de presse, l'entraineur des Gones a rappelé qu'il faut faire attention à cette équipe Alkmaar, même après la large victoire du match aller : "dans le football, tout est possible. Il faut être prudent. On a fait un grand pas mais il faut se préparer pour terminer le travail et se qualifier. Je demande à mes joueurs d'être professionnels et de poursuivre afin de gagner en confiance et préparer la fin de saison." Lyon qui s'est imposé ce week-end face à Dijon (4-2), voudra poursuivre sur sa dynamique et produire trois matchs sans défaite en une semaine. Pour le match, Genesio devrait faire tourner l'effectif et accorder sa chance à des joueurs qui possèdent moins de temps de jeu depuis le début de saison. "Ce match va permettre à des joueurs ayant moins de temps de jeu de se montrer. Il y aura des changements. On aura une opposition athlétique face à une équipe qui a du gabarit," a indiqué Bruno Genesio en avant-match. L'OL devra aussi confirmer une bonne statistique sur la scène européenne, avec quatre matchs sans défaite (2V et 2N). Ce soir, la qualification sera le plus important à retenir mais produire une belle victoire avec la manière permettrait aux joueurs de Jean-Michel Aulas d'affirmer les ambitions dans cette compétition et d'ajouter quelques points au coefficient UEFA de la France. Ce que Lyon s'est toujours efforcé à faire.





Alkmaar, pour saisir sa chance



Après la défaite du match aller, à domicile, les néerlandais ont pris un coup sur la tête. Ce soir, les joueurs viendront dans le Rhône pour peut-être essayer de réaliser un exploit, même l'entraîneur ne croît plus en cette théorie. "Ce sera une belle occasion pour mes joueurs pour se montrer. Il y a un superbe stade. On a des frissons lorsqu'on est sur la pelouse. On a laissé un jour de repos aux joueurs car on a enchaîné depuis 17 jours. Nous ne sommes pas ici en vacances. On est ici pour réaliser un bon match à l'image de ce qu'on a fait la semaine passée." C'est vrai que Alkmaar avait réalisé un très beau match la semaine dernière à domicile, le score ne reflète que la réalité des Lyonnais devant le but. Au Parc OL, les joueurs de John van den Brom, devront reproduire cette prestation solide avec plus d'efficacité devant le but pour espérer accrocher une qualification. Attention, surtout de ne pas se déconcentrer, ce week-end Alkmaar a quitté le TOP 4 de l'Eredivisie, après son match nul face à Willem (1-1), avec un but encaissé à la dernière minute. Ils chutent à la cinquième place du Championnat des Pays-Bas. Ce soir, face à Lyon, même avec une équipe bis, il faudra rester sérieux pour pouvoir réaliser l'exploit.



Les compos probables

Lyon : Lopes – Rafael, Yanga Mbiwa, Diakhaby, Rybus – Gonalons, Darder, Ferri – Ghezzal, Fekir, Cornet.

AZ : Krul - Johansson, Vlaar, Van Eijden, Haps - Rienstra (C), Wuytens - Bel Hassani, Jahanbakhsh, Tankovic - Weghorst.



L'arbitre de la rencontre sera M.Aleksei Kulbakov (BLR)



Le tweet d'avant-match







Les informations d'avant-match

-Bilan de Lyon contre des équipes néerlandaises : 5 v, 4 n, 2 d (2 v, 2 n, 1 d. en France).

-L'OL reste sur quatre matches européens sans défaite (2 v, 2 n).

-Lyon a disputé les quarts de finale en 2013/14. Le club n'a jamais disputé de finale européenne, mais s'est retrouvé en demi-finale de l'UEFA Champions League 2009/10 et de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe 1963/64.

-L'AZ, finaliste malheureux de la Coupe UEFA 1981, dispute une phase à élimination directe de compétition UEFA pour la première fois depuis son quart de finale d'UEFA Europa League 2013/14.



À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur W9 et beIN SPORTS 1 à partir de 21h05.



NICOLAS PELLETIER