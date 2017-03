Lyon, orphelin de ses supporters

Tout comme Monaco, Lyon est en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Même si l'Europe League n'est pas la plus prestigieuse des Coupes, l'OL compte bien aller jusqu'au bout. Pour cela il faudra faire deux gros matchs face au Besiktas les 13 et 20 avril prochains. Les Gones pourront compter sur leurs fans à l'aller mais malheureusement pas retour, une décision qui complique encore un peu plus la tâche.

Même si on en parlait depuis quelques temps, l'OL ne pourra pas compter sur ses supporters lors du match retour en Turquie. La décision a été officielle ce jeudi à cause du manque de sécurité actuel dans le pays: " L'ambassade à Ankara et le consulat à Istanbul nous ont déconseillé un déplacement avec les supporters et clients VIP, ainsi que toute personne qui n'avait pas l'obligation d'être présente. Si certains veulent vraiment y aller, on leur demandera de prendre toutes les mesures de sécurité.



On aura des billets, mais on ne prendra pas la responsabilité de faire un déplacement et on ne va pas amener de supporters. On nous a aussi conseillé d'être vigilant pour la sécurité de l'équipe. Il y a eu la tentative de putsch quand nous y étions l'année dernière, ainsi qu'un attentat à proximité du stade en décembre. Si l'on se qualifie et que l'on joue Manchester United en demi-finale, les supporters anglais vont se mobiliser comme les Turcs. Il faudra être vigilant et nous allons tirer les leçons de ce quart de finale aller", explique le responsable de l'OL.



Dans un sens contraire, les Turcs se déplacent en nombre. Selon les dernières informations, 15 000 billets ont été vendus aux fans du Besiktas pour la rencontre aller au Parc OL.



GZ