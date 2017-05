Lyon, le Phoenix de l'Europa League ?

Dans moins de 24 heures, l'Olympique Lyonnais a rendez-vous avec l'histoire. Les hommes de Bruno Genesio doivent remonter 3 buts à l'Ajax d'Amsterdam. une tâche qui ne sera pas facile, loin de là mais qui peut être réalisée par les Lyonnais. Coup d'envoi de ce match "historique" à 21h05.

Lyon peut-il remonter 3 buts à l'Ajax d'Amsterdam ce soir ? C'est toute la question que le public Français se pose. Défait il y a une semaine à Amsterdam 4-1, les Rhodaniens y croient et pourraient bien écrire une page du football français. Cette année, ils réalisent une saison assez moyenne avec une 4e place au classement et 13 défaites.



Pour un club de ce standing, cela fait beaucoup, mais les Gones ont trouvé un second souffle en Europa League. Ils sont pour le moment meilleur attaque de la compétition depuis le début des matchs à élimination directe. Au Parc OL, ils ont toujours remporté la victoire avec un 7-1 contre l'AZ Alkmaar, un 4-2 face à la Roma et un succès 2-1 contre le Besiktas Istanbul. Ce soir, il faudra faire encore mieux si les rouge et bleu veulent continuer leur route pour Stockholm. Et l'OL sait comment faire, car dans l'histoire, ce scénario a déjà eu lieu pour les Lyonnais.



En 2001, les joueurs du Rhône avaient subi la loi du FC Bruges 4-1 à l'aller en Belgique avant d'arracher sa qualification au match retour 3-0 avec un coup du chapeau de Sonny Anderson. Au vu de cet exploit, tout le peuple lyonnais se met à croire au miracle et souhaite vivre ou même revivre une soirée similaire à celle de Bruges il y a de cela maintenant 16 ans.



Au niveau dynamique, l'Ajax jouera sa dernière journée de championnat ce dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Willem II. Actuellement deuxième ils peuvent encore être sacrés champion, mais il leur faudra gagner à l'extérieur et prier pour que le Feyenoord Rotterdam ne s'impose pas dans le même temps à domicile contre Heraclès.



Ce week-end, les joueurs de Peter Bosz ont remporté leur match d'Eredivisie 4-0 face aux Go Ahead Eagles ce qui leur permet d'assurer au minimum une place de dauphin. En C3, ils sont impressionnants à domicile mais rencontrent bon nombre de difficulté hors de leurs bases. Pour les Gones, victoire dimanche contre Nantes 3-2 dans un match difficile et accroché. En Coupe d'Europe, ils sont invaincus au Parc OL et ont nscrit 16 buts en 6 matchs de C1 et C3 confondues.





Avec un Parc OL en fusion et un Lyon affamé, tout est permis



Ce soir les joueurs de Jean-Michel Aulas devront jouer sur l'expérience. Face à une formation avec un peu moins de 23 ans de moyenne d'âge, il faudra mettre une pression de tous les instants. Pour cela, le public du Parc OL devra répondre présent et porter son équipe afin de déstabiliser les Ajaccides.



Comme l'avait déclaré le capitaine français, Maxime Gonalons, il faudra mettre d'autres ingrédients qu'à l'aller et faire le match parfait pour passer. Les coéquipiers de Nabil Fékir auront aussi besoin d'un Alexandre Lacazette à son meilleur niveau, lui qui est meilleur buteur de l'équipe en C3 avec ces 4 réalisations. Ce soir il sera à 100% pour amener ses partenaires à Stockholm. Le point noir reste la défense qui est souvent très perméable surtout sur coup de pied arrêté et qui devra montrer de l'assurance au pendant 90 minutes ou plus.



Les Rhodaniens ont 10, 6% de chances de se qualifier. Un chiffre faible mais qui donne encore de l'espoir aux Gones dans l'optique de la fameuse "Remontadajax".