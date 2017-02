Les Verts dans le chaudron d'Old Trafford

L'AS Saint-Étienne se déplace, ce soir (21h05), sur la pelouse d'Old Trafford pour y affronter Manchester United en 16es de finale de la Ligue Europa. Un moment magique pour les supporters qui souhaitent que l'équipe réalise une bonne prestation avant un match retour de folie à Geoffroy Guichard.

Faire bonne figure à Old Trafford et ne pas sombrer en Angleterre, pour espérer se qualifier dans une compétition que Saint-Étienne prend très au sérieux. C'est même la seule équipe française à jouer la Ligue Europa à fond, après avoir réalisé une belle phase de poule, Saint-Étienne se permet de jouer un match de légende, ce soir face au Manchester United de José Mourinho. La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte à 1977, depuis les Verts ne sont plus redoutés sur la scène européenne. Ce jeudi soir, 3300 supporters stéphanois seront dans les travées du mythique stade d'Old Trafford pour admirer le match le plus important de ces 15 dernières années. "C'est le match d'une vie", selon l'aveu de Romain Hamouma. Un immense et beau défi pour les hommes de Christophe Galtier qui admet en conférence de presse vouloir profiter de ce moment exceptionnel : " je veux que mes joueurs profitent de ce moment, mais aussi qu'ils y croient. Tout est possible en football." Cette opposition de choc, va permettre aux Stéphanois de se mesurer à l'une des meilleures équipes d'Europe et favori pour le titre final dans la compétition. Une soirée qui peut permettre à Ruffier et ses coéquipiers de marquer une ligne de plus dans l'histoire de Saint-Étienne sur la scène européenne.





Manchester sur une dynamique positive



Même avec quelques absences, José Mourinho pourra compter sur un effectif très solide pour affronter Saint-Étienne ce soir à Old Trafford. Rooney, Carrick et Jones seront absents pour la rencontre, le Special One devra surtout faire des choix dans le secteur offensif entre Martial, Lingard, Rashford et Mata pour venir aider Zlatan face au club contre lequel il a le plus marqué dans sa carrière (14 buts en 13 matchs). Pogba sera titulaire pour affronter son frère Florentin, ce dernier a ironisé en conférence de presse sur l'état de stress de sa maman avant ce match : "Ce serait une grande joie pour ma mère de voir ses deux fils jouer, je sais qu'elle espère un nul. Paul comme moi, on veut profiter au maximum. Que le meilleur gagne". Manchester n'a pas perdu depuis 4 matchs et veut absolument conserver cette dynamique positive, dans une compétition qui devient au fil de la saison un objectif pour le club. MU devra surtout faire attention dans l'enchainement des compétitions, un nouveau problème à gérer pour l'entraîneur portugais, il ne souhaite pas laisser la Ligue Europa de côté, le coach des Red Devils admet que cette rencontre est très importante pour ses hommes qui veulent gagner ce titre. José Mourinho a parfaitement préparé ce match en prenant très au sérieux Saint-Étienne, allant même jusqu'à louper la formidable victoire du PSG face à Barcelone mardi soir...pour peut-être regarder le club portugais du Benfica face à Dortmund ?...Non, pour regarder ASSE - Lorient.



Les compos probables

Man United : De Gea - Valencia, Smalling (C), Bailly, Blind - Herrera, P.Pogba - Mkhitaryan, Mata, Martial - Ibrahimovic.



ASSE : Ruffier - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (C), F.Pogba - Veretout, Selnaes - Hamouma, Saivet, Monnet-Paquet - Roux.



L'arbitre de la rencontre sera M.Pavel Královec (CZE)



La déclaration d'avant-match



C.#Galtier : "Pour moi, là où @ManUtd est excellent, c'est dans le jeu de transition. Ils peuvent vous faire très, très mal." #MUFCASSE — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 15 février 2017





Le tweet du jour



C'est la foule des grands jours à l'aéroport d'Andrezieux pour le départ des supporters direction Manchester pic.twitter.com/NzXay99N8l — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) 16 février 2017





Les informations d'avant-match

- MU a battu Les Verts au premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1977/78

- Paul Pogba peut rencontrer son grand frère Florentin Pogba, défenseur à Sainté

- Les deux équipes s'étaient rencontrées au premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe européenne 1977/78. Le match aller s'était tenu en France et s'était soldé sur le score de 1-1.



NICOLAS PELLETIER