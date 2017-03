Les stats d'avant-match Lyon-Roma

Retrouvez sur Sport.fr l'ensemble des statistiques d'avant-match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Roma.

Contexte

En 2006/07, la Roma avait éliminé l'Olympique Lyonnais au stade des 8es de l'UEFA Champions League. Le match aller avait débouché sur un 0-0 au Stadio Olimpico, les Italiens s'imposaient 2-0 à Gerland au retour grâce à Francesco Totti – toujours au club aujourd'hui – puis Alessandro Mancini qui mystifiait Anthony Reveillère avant de battre Grégory Coupet.



Lyon

Lyon a disputé quatre matches en compétitions de l'UEFA dans son nouveau stade : 2 victoires, 1 nul, 1 défaite.



Roma

La Roma n'a pas perdu à l'extérieur cette saison dans les compétitions de l'UEFA : 2 victoires et 3 nuls en 5 matches.



Des vieilles connaissances

Mapou Yanga-Mbiwa a passé une saison avec les Giallorossi en 2014/15 (1 but en 28 matches), il s'est engagé avec l'OL en 2015.



Clément Grenier a été formé à l'OL. Il a rejoint l'effectif professionnel en 2009 et disputé plus de 150 matches avec les Gones avant d'être prêté à la Roma en janvier 2017. Il n'est pas qualifié pour l'Europa League.