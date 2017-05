Le sursis de l'OL peut-il sauter ?

Des procédures disciplinaires ont été ouvertes suite aux demi-finales de l'UEFA Europa League entre l'Olympique Lyonnais et l' AFC Ajax (3-1). Pour rappel, Lyon est exclu avec sursis de toute compétition européenne pendant deux ans. Voici le texte du communiqué officiel de la commission de discipline de l'UEFA.







L'UEFA a ainsi ouvert une enquête disciplinaire visant le club lyonnais suite au match de Ligue Europa entre l'OL et l'Ajax pour jets d'objets, des fumigènes allumés dans le stade, et envahissement du terrain par des supporters ainsi que pour des escaliers bloqués.



Les faits reprochés semblent petits. Avec son sursis, le club doit faire attention et cette accusation signifie que Lyon pourrait ne pas participer à la prochaine Coupe d'Europe.



Le cas de l'OL sera traité par l'Organe de Contrôle, Ethique et Discipline de l'UEFA le 20 juillet prochain. Ce qui laisse deux mois aux dirigeants de l'OL pour préparer le dossier et éviter l'application de la sanction.



Voici le communiqué :

"Des procédures disciplinaires ont été ouvertes suite aux demi-finales de l'UEFA Europa League entre l' Olympique Lyonnais et l' AFC Ajax (3-1), et entre Manchester United FC et RC Celta de Vigo (1-1), a joué le 11 mai en France et en Angleterre respectivement.



Frais contre l' Olympique Lyonnais :

- Mise en place de feux d'artifice - Art. 16 (2) du Règlement Disciplinaire de l'UEFA (DR)

- Lance d'objets - Art. 16 (2) DR

- Invasion de terrain par les supporters - Art. 16 (2) DR

- Escaliers bloqués - Art. 16 (2) DR



Frais contre AFC Ajax :

- Actes de dommage - Art. 16 (2) DR





N.P