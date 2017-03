Lacazette raconte son but d'anthologie

Lyon a réalisé une grande deuxième mi-temps hier soir du côté du Parc OL hier soir face à la Roma. Les Gones ont marqué 4 buts dont le dernier signé, Alexandre Lacazette. A la fin du match, le principal concerné a raconté sa célébration "made in Cantona".

Comme il l'a confié au Progrès, le numéro 10 lyonnais n'a pas forcément voulu faire le "show" en restant stoïque après son but.

" Mathieu Valbuena m'a fait une belle passe. Au lieu d'aller provoquer sans énergie, j'ai préféré frapper, c'est parti en lucarne, je suis content. Il est possible que ce soit bien mon plus beau, mais j'étais tellement fatigué que je n'avais plus la force de le célébrer".