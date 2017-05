Lacazette, digne successeur de Sonny Anderson ?

Demain soir, l'Olympique Lyonnais doit réaliser quelque chose de grand. Les Gones vont tenter de décrocher la première finale de leur histoire dans une Coupe d'Europe. La tâche s'annonce compliquée mais pas impossible. Les hommes de Bruno Genesio doivent s'imposer avec 3 buts d'écart pour entrevoir la dernière étape à Stockholm. Pour cela, ils devront compter sur un très grand Alexandre Lacazette à la pointe de l'attaque.

Lyon est aux portes de la première finale de son histoire en Coupe d'Europe. Malgré tout, cette porte est pour le moment loin d'être ouverte. Seuls les Gones ainsi que leurs supporters peuvent créer la sensation et continuer leur route à Stockholm. Si Lyon veut réaliser cette performance il faudra compter sur Alexandre Lacazette de retour de blessure. Ce week-end contre le FC Nantes il a joué une petite heure, l'occasion pour lui de retrouver les terrains ainsi que des sensations.



Après la défaite à l'aller il y a une semaine les Rhodaniens doivent une revanche à leurs fans et pourront se rappeler de 2001. A cette date, l'OL avait perdu 4 bus à 1 face au FC Bruges en Coupe d'Europe. Tout le monde voyait à ce moment-là, les rouge et bleu éliminés avant le match retour. Oui mais voilà, une semaine après dans un stade de Gerland en ébullition, les locaux avaient renversé la situation grâce à ce soir-là, un triplé de Sonny Anderson face aux Belges. Un souvenir que le peuple lyonnais n'a donc pas oublié et rêverait de vivre une fois de plus demain soir au Parc OL.



Et si le Sonny Anderson 2017, serait Alexandre Lacazette ? Difficile à dire mais il semble être le mieux placé pour accomplir le miracle. En grande forme cette saison, ce 100% lyonnais réalise une saison de très haut niveau et est meilleur buteur de son équipe en Europa League. Et lui-même croit en cet exploit comme il l'a révélé sur le site officiel du club.



"Je me sens bien. Je n'ai plus d'aprioris. Je n'en avais déjà plus avant mon entrée en jeu au match aller. Plus les jours et les entrainements passent et mieux je me sens .On essaye de se préparer comme pour les autres matchs mais on sait qu'il y a un enjeu très fort et décisif pour la fin de saison. (...) Il faudra mettre beaucoup de folie dans cette rencontre et être sérieux dans les deux surfaces, tout en appliquant les consignes du coach. C'est un match de foot, tout est possible. Surtout, il ne faudra pas s'emballer si on parvient à marquer d'entrée. On devra rester concentré pendant 90 ou 120 minutes".





Le plus beau des cadeaux avant de partir ?



Le joueur de 25 ans devrait quitter le Rhône très prochainement. En effet, le buteur formé à l'OL a fait le tour et devrait partir pour relever un nouveau défi. L'Atletico Madrid est en pole position, mais le Borussia Dortmund et le Milan AC seraient sur les rangs. Sauf très grosse surprise, il devrait donc quitter le 11 de Bruno Genesio la saison prochaine. Une magnifique occasion donc d'offrir une finale au peuple lyonnais avant d'exprimer son potentiel dans un autre championnat.









Greg Zerbone